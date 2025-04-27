Система ПВО сбила БПЛА над Крымом

Минобороны: Система ПВО сбила 5 БПЛА в небе над Крымом

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила пять беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над Крымом и еще один — над акваторией Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России в своем Telegram-канале.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята в период с 20:50 до 22:00 по московскому времени.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: пять БПЛА — над территорией Республики Крым и один БПЛА — над акваторией Черного моря», — сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило, что в ночь на 27 апреля Брянская область подверглась атаке БПЛА. Средства ПВО перехватили пять дронов над регионом. Попытки налета беспилотников были совершены в период с 23:00 до 04:00 по московскому времени.