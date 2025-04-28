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07:39, 28 апреля 2025Россия

Губернатор заявил о мощнейшей атаке ВСУ на российский регион

Губернатор Богомаз: Брянская область подверглась мощнейшей атаке ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Брянская область подверглась мощнейшей атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил губернатор приграничного российского региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

«Оперативные и экстренные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется», — сообщил губернатор.

Под удар ВСУ, по информации Богомаза, попал Брянск. Там, как ранее сообщал губернатор, один человек получил несовместимые с жизнью травмы, еще одна местная жительница была госпитализирована. Беспилотники, предварительно, нанесли ущерб гражданским объектам и инфраструктуре. О чем конкретно идет речь, Богомаз не уточнил. Жители, в свою очередь, сообщали, что обломки беспилотников попали в жилой дом и на припаркованные автомобили.

По данным Минобороны, в ночь на 28 апреля над Брянской областью сбили 102 беспилотника. Всего над пятью регионами России, а также над Черным морем силы ПВО сбили 115 беспилотников.

ЖЗЛ
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