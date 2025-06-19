Захарова передала пожелание уехавшим из России артистам

Захарова пожелала уехавшим из России артистам и иноагентам обрести Родину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пожелала уехавшим из страны артистам и иноагентам обрести Родину, передает RT.

«Хочу им пожелать обрести то, что они потеряли, — обрести Родину», — подчеркнула дипломат на полях ПМЭФ.

Она добавила, что недавно этим людям был важен пацифизм, но теперь и это перестало их интересовать.

Ранее народный артист России Александр Буйнов рассказал о судьбе некоторых уехавших из России артистов. Он заявил, что музыканты, которые много лет назад решили эмигрировать, так и не нашли себя.

