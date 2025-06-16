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19:25, 16 июня 2025Культура

Буйнов высказался об уехавших из России артистах

Певец Буйнов заявил, что уехавшие из России артисты вынуждены торговать машинами
Андрей Шеньшаков

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Народный артист России Александр Буйнов рассказал о судьбе некоторых уехавших из России артистов. Его слова передает Пятый канал.

Буйнов заявил, что музыканты, которые много лет назад решили эмигрировать, так и не нашли себя.

«Мы корнями глубоко в России, нас трудно отсюда вырвать. Я знаю тех, кто уехал в Штаты, им пришлось искать себя в другом ремесле, продавать книги и машины», — заявил музыкант.

По мнению Буйнова, именно так на Западе «погибала русская культура».

Ранее стало известно, что Александр Буйнов назвал свою тяжелую болезнь наказанием за предательство женщин.

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