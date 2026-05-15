В Госдуме заявили о возможном возвращении уехавших артистов

Депутат Милонов допустил возвращение раскаявшихся артистов-релокантов в Россию

Депутат Госдумы Виталий Милонов высказался по поводу артистов, которые покинули Россию, но теперь изъявили желание вернуться в страну. Его слова приводит ОСН.

По мнению Милонова, многие раскаялись за свои слова и осознали свои ошибки, так что имеют право «вернуться домой».

«Это их законное право — посещать родину. Хочется верить, что такому примеру последуют и остальные звезды», — сказал парламентарий.

Ранее продюсер Павел Рудченко заявил, что уехавшим из России артистам не удастся заслужить любовь публики после возвращения.