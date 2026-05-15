Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

Рудченко: Уехавшим артистам придется сменить профессию после возвращения

Продюсер Павел Рудченко заявил, что уехавшим из России артистам не удастся заслужить любовь публики после возвращения. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Медиаменеджер отметил, что любой человек может посещать страну, если у него нет запрета на въезд. В то же время, по его прогнозу, вернувшимся в РФ артистам не стоит рассчитывать на возобновление карьеры.

«Мне кажется, наши люди это не простят — все, что они наговорили, наделали. Люди просто будут бойкотировать их мероприятия», — считает Рудченко. Он предположил, что в таком случае артисты останутся невостребованными, поэтому им придется менять профессию.

Ранее актриса Светлана Немоляева заявила, что некоторые из уехавших артистов заслуживают прощения, но те, кто поливал грязью страну, недостойны вернуться. По ее словам, решение должны принимать компетентные органы.