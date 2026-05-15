Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
14:20, 15 мая 2026Культура

Вернувшимся в Россию артистам посоветовали сменить профессию

Рудченко: Уехавшим артистам придется сменить профессию после возвращения
Ольга Коровина

Фото: I'm friday / Shutterstock / Fotodom

Продюсер Павел Рудченко заявил, что уехавшим из России артистам не удастся заслужить любовь публики после возвращения. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Медиаменеджер отметил, что любой человек может посещать страну, если у него нет запрета на въезд. В то же время, по его прогнозу, вернувшимся в РФ артистам не стоит рассчитывать на возобновление карьеры.

«Мне кажется, наши люди это не простят — все, что они наговорили, наделали. Люди просто будут бойкотировать их мероприятия», — считает Рудченко. Он предположил, что в таком случае артисты останутся невостребованными, поэтому им придется менять профессию.

Ранее актриса Светлана Немоляева заявила, что некоторые из уехавших артистов заслуживают прощения, но те, кто поливал грязью страну, недостойны вернуться. По ее словам, решение должны принимать компетентные органы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме назвали эффективный способ прекратить налеты дронов на Россию

    Россияне высказались о доверии Путину

    В России захотели изменить перечень стратегически значимых лекарств

    Интерес к работе в России мигрантов из Афганистана назвали взаимным

    СК отреагировал на массовое отравление воспитанников в кадетском корпусе

    УЕФА присудил Латвии поражение за отказ играть с Белоруссией

    Ближайший союзник России заявил о тесных связях с США

    Конфликт между россиянином и знакомым закончился стрельбой

    Российский полковник лишился звания из-за непомерного аппетита

    Российская коуч просрочила визу и захотела добиться бесплатного выдворения из Таиланда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok