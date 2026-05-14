Немоляева высказалась о прощении уехавшего из России Назарова

18:59, 14 мая 2026Культура

Немоляева допустила, что уехавшего из России Назарова простят после раскаяния
Андрей Шеньшаков

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Актриса Светлана Немоляева отреагировала на новость о том, что жена Дмитрия Назарова отправила письмо в Госдуму с просьбой позволить им вернуться в Россию. Об этом она высказалась в разговоре с «Газетой.Ru».

По словам Немоляевой, некоторые из уехавших артистов заслуживают прощения. «Я считаю, что решение должны принимать компетентные органы. Те, кто поливал грязью страну, недостойны вернуться», — поделилась актриса.

Она уточнила, что не была знакома с Назаровым, но считает, что звезда «Кухни» не должен был публиковать в сети свои сатирические стихотворения. «Это очень плохо, но люди имеют право на ошибку. Если люди сознательно поливают грязью страну, у меня к этому очень отрицательное отношение. Я патриотически настроенный человек», — добавила она.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин прокомментировал новости о якобы отправленном письме от жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой помочь артисту вернуться в Россию.

