«Даже у Зеленского нет такого запрета». Комик Сабуров дал первый концерт после депортации из России. О чем он шутил?

Стендап-комик Сабуров в шутку назвал себя уголовником на концерте в Таиланде

Популярный стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров дал первый концерт после изгнания из России. На выступлении в Таиланде он в шутку назвал себя уголовником.

Выступление прошло в конференц-зале Royal Phuket City Hotel, Пхукет, рассчитанном на две тысячи человек. Комик собрал полный зал. При этом он категорически запретил снимать выступление. «Все проблемы из-за ваших... телефонов», — подчеркнул артист.

Сабуров иронично заявил, что большинство зрителей пришли «посмотреть на уголовника». «Я думаю, многие пришли на концерт, но большинство пришли сюда посмотреть на уголовника. По-моему, даже у [президента Украины Владимира] Зеленского нет такого запрета. 50 лет. Я что, Дракула?» — задался вопросом комик.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Кроме того, юморист в шутку заверил, что теперь у него будут патриотические выступления, и предложил зрителям спеть композицию «Матушка-земля» исполнительницы Татьяны Куртуковой.

Шоу «ЧБД» могут перенести в Казахстан

13 февраля стало известно, что съемки юмористического шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), одним из ведущих которого является Сабуров, могут перенести в Казахстан. Команда шоу планирует приглашать на съемки гостей из числа тех, с кем невозможно было бы работать в России.

Авторы проекта также запланировали зарегистрировать товарный знак «ЧБД», чего им не удалось сделать в России. Как утверждает «Sputnik Ближнее зарубежье» в Telegram, шоу зарабатывало около 35 миллионов рублей за обычный выпуск и около 60 миллионов за новогодний.

В то же время Сабуров продолжил выступать на корпоративах в Казахстане. Юморист за 10 миллионов тенге (около 1,5 миллиона рублей) готов провести мероприятие или выступить с 25-минутной программой. Райдер Сабурова стоит 300 тысяч тенге (47 тысяч рублей).

Как выяснили журналисты, комик запрещает снимать выступление, однако до и после мероприятия с ним можно сделать фото. «Сабуров, как мы узнали, непривередлив: для русских шутить не отказывается, да и разделить сцену с коллегами тоже будет не против», — говорится в материале.

Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

6 февраля, когда комик прилетел в Россию из ОАЭ, его остановили на досмотре в московском аэропорту Внуково. Стендапера отвели в отдельное помещение, где ему выдали документ о запрете на въезд в Россию на 50 лет.

Фото: РИА Новости

В правоохранительных органах сообщили, что причиной запрета стало нарушение комиком налогового и миграционного законодательства, а также его высказывания о специальной военной операции. Еще одной причиной запрета могли стать неоднозначные шутки Сабурова — на концерте осенью 2022 года он едко высказался в адрес россиян, которые уехали в Казахстан после введения частичной мобилизации.

После того как Сабурову вручили запрет на въезд, он заявил, что у него нет денег на билет до Дубая, не стал ждать официальной депортации в ОАЭ и улетел в Алма-Ату.