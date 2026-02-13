Раскрыта судьба «Что было дальше?» после запрета Сабурову приезжать в Россию

Шоу «Что было дальше?» переедет в Казахстан после запрета Сабурову въезжать в РФ

Раскрыта судьба юмористического шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), одним из ведущих которого был комик из Казахстана Нурлан Сабуров, получивший запрет на въезд в Россию на 50 лет. Об этом сообщает Sputnik Ближнее Зарубежье в Telegram.

По данным издания, проект переедет в Казахстан. Команда шоу планирует приглашать на съемки гостей из числа тех, с кем невозможно было бы работать в России. Авторы проекта также запланировали зарегистрировать товарный знак «ЧБД», чего им также не удалось сделать в России.

Ранее стало известно, что Сабуров продолжил выступать на корпоративах после того, как ему запретили въезд в Россию. Уточнялось, на корпоративе в Казахстане он готов выступить за 1,5 миллиона рублей.

О том, что Сабурову запретили приезжать в Россию на 50 лет, стало известно 6 февраля. Решение объяснили тем, что юморист нарушал налоговое и миграционное законодательство, а также критиковал спецоперацию на Украине. После этого комик отправился в Казахстан.