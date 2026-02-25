Комик Сабуров пошутил про изгнание из России на первом после отъезда концерте

Популярный стендап-комик из Казахстана Нурлан Сабуров дал первый концерт после изгнания из России. Как передает Baza, на выступлении в Таиланде он в шутку назвал себя уголовником.

Сабуров иронично заявил, что большая часть зрителей пришла на концерт, чтобы «посмотреть на уголовника». Он также прокомментировал распространившиеся по СМИ кадры из аэропорта Внуково, где его задержали. «Вот эта фотка, где я на матрасе [лежу], это что за ***?» — обратился он к аудитории.

Кроме того, юморист в шутку заверил, что теперь у него будут патриотические выступления, и предложил зрителям спеть композицию «Матушка-земля» исполнительницы Татьяны Куртуковой.

Ранее стало известно, что съемки юмористического шоу «Что было дальше?» («ЧБД»), одним из ведущих которого является Сабуров, могут перенести в Казахстан. Утверждалось, что команда шоу планирует приглашать на съемки гостей из числа тех, с кем невозможно было бы работать в России.

О том, что Сабурову запретили приезжать в Россию на 50 лет, стало известно 6 февраля. Решение объяснили тем, что юморист нарушал налоговое и миграционное законодательство, а также критиковал спецоперацию на Украине.

