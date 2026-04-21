Посла России вызвали в МИД Италии

Посла России в Италии Алексея Парамонова вызвали в МИД южноевропейской страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в социальной сети X.

«Я вызвал в МИД российского посла Парамонова, чтобы выразить официальный протест после очень серьезных и оскорбительных заявлений телеведущего Владимира Соловьева на российском телевидении в адрес председателя Совета министров Италии Джорджии Мелони, которой я выражаю всю свою солидарность и близость», — говорится в публикации.

Как сообщает Reuters, имеются в виду слова Соловьева, который ругался по-итальянски и называл Мелони «фашисткой», «идиоткой» и «сукой». Он также упрекнул итальянского премьера в предательстве президента США Дональда Трампа и заявил, что предательство — второе имя Мелони.