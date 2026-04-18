21:51, 18 апреля 2026Экономика

Вице-премьер Италии призвал вернуться к закупкам российского газа

Вице-премьер Италии Сальвини призвал вернуться к закупкам газа в РФ
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Claudia Greco / Reuters

Вице-премьер Италии Маттео Сальвини призвал вернуться к закупкам газа у России, чтобы избежать «энергетического локдауна». Об этом он заявил в ходе митинга «Патриотов за Европу» в Милане.

По его словам, США приостановили до 16 мая санкции, касающиеся торговли и закупок российской нефти. Он подчеркнул, что это решение приняла «не небольшая бывшая советская республика, а крупнейшая в мире демократия».

«Если они принимают такие решения в Вашингтоне, это должно быть сделано и в Брюсселе. Давайте вернемся к закупке газа со всего мира, включая Россию, поскольку мы не воюем с Россией. Блестящее предложение [главы Еврокомиссии] Урсулы фон дер Ляйен — это новый локдаун», — сказал политик.

Ранее стало известно, что Словакия направит иск в суд Европейского союза (ЕС) против решения о запрете закупок российского газа. По словам премьер-министра страны Роберта Фицо, подобный запрет должен быть одобрен всеми странами ЕС, а не квалифицированным большинством.

