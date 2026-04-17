Словакия оспорит запрет ЕС на российский газ

Фицо: Словакия подаст в суд ЕС жалобу на запрет российского газа

Словакия направит иск в суд Европейского союза (ЕС) против решения о запрете закупок российского газа. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает TASR.

«Словакия подаст в суд ЕС жалобу на решение о запрете закупки газа в России», — сказано в сообщении. По словам Фицо, подобный запрет должен быть одобрен единогласно государствами-членами ЕС, а не квалифицированным большинством.

Планируется, что иск будет подан на следующей неделе. Фицо также предложил включить в него меры, которые могли бы приостановить действие запрета на время судебного разбирательства.

Ранее Фицо назвал попытки поставить Россию на колени плохой и неработающей стратегией. «Каждый день читаю в новостях, что русские на коленях, но они по-прежнему не на коленях. Русские говорят очень правильно: мы встаем на колени только тогда, когда завязываем шнурки на ботинках, а не потому что этого хочет от нас кто-то другой», — сказал он.