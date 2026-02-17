Реклама

08:36, 17 февраля 2026Экономика

Аномальный мороз и сильный снегопад обрушатся на Москву

Синоптик Макарова: Сильный снегопад и аномальный мороз придут в Москву на неделе
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

На этой неделе на Москву обрушатся аномальный мороз и сильный снегопад. Об этом предупредила жителей столицы ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова, ее слова передает «Интерфакс».

В среду, 18 февраля, на фоне прихода антициклона усилятся ночные морозы. «В Москве ожидается понижение температуры до минус 18-20 градусов, местами до минус 23. И по области минус 18-23, местами до минус 26 градусов», — рассказала синоптик. Днем столбики термометров покажут минус 8-10 градусов в Москве и минус 7-12 градусов в Подмосковье. В целом температура воздуха в этот день будет ниже климатической нормы на 9 градусов, подчеркнула Макарова.

В четверг, 19 февраля, к региону приблизится циклон южного происхождения с большим количеством осадков. «И нас ждет снег, местами сильный, местами метель. И ветер восточный-юго-восточный 6-11 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду. Снег будет сильным, и он будет идти в течение суток: и ночью, и днем в четверг», — пояснила метеоролог.

По предварительным оценкам Макаровой, за день в столичном регионе может выпасть до трети месячной нормы осадков, на улицах есть риск снежных заносов. При этом дневные температуры станут приятнее: в Москве воздух прогреется до минус 3-5 градусов, а по области — до минус 2-7 градусов, заключила синоптик.

До этого жителей столицы предупредили о снежном буране и самой холодной ночи месяца.

