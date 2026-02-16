Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:43, 16 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о снежном буране

aif.ru: Москву на неделе охватит снежный буран
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

С понедельника, 16 февраля, Москву охватит снежный буран. Об этом жителей столицы предупредили опрошенные aif.ru синоптики.

Пик снегопадов придется на середину дня, спрогнозировал синоптик Александр Ильин. В отдельных районах Москвы поднимется метель, местами образуются снежные заносы и гололедица, уточнил метеоролог.

При этом температура воздуха будет достигать минус 9-11 градусов Цельсия, но из-за ветра ощущаться будет как минус 20 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ожидает, что во вторник, 17 февраля, погода улучшится. Облака немного рассеются, но столбики термометров покажут минус 12-15 градусов. Ночь на 18 февраля станет самой холодной в месяце — температура воздуха опустится до минус 17-20 градусов Цельсия, предупредил синоптик. При этом осадков в этот период не ожидается.

Ранее жителей Москвы призвали массово пересесть на метро из-за непогоды. В столичном дептрансе предупредили, что в городе прогнозируются снегопад и гололедица, которые могут затруднить движение на автомобилях и увеличить время в пути.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Запад обвинил Россию в отравлении Навального при помощи экзотического яда. Кремль сделал заявление

    Авто трех брендов резко подорожали в России

    С какими болезнями теперь берут и не берут в армию по призыву и на контракт. Полный список

    Найден эффективный способ защиты от распространенного вида рака

    В РСТ прокомментировали сообщения о тайной съемке секс-видео с россиянами в отелях Китая

    Лукашенко описал одним словом деятельность ООН

    «Вивиан» принесет москвичам еще больше снега

    Москвичей предупредили о снежном буране

    На Украине сообщили о теракте в Одессе

    В коробках «Продукты Дагестана» везли 312 килограммов кокаина из России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok