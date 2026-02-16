Москвичей предупредили о снежном буране

aif.ru: Москву на неделе охватит снежный буран

С понедельника, 16 февраля, Москву охватит снежный буран. Об этом жителей столицы предупредили опрошенные aif.ru синоптики.

Пик снегопадов придется на середину дня, спрогнозировал синоптик Александр Ильин. В отдельных районах Москвы поднимется метель, местами образуются снежные заносы и гололедица, уточнил метеоролог.

При этом температура воздуха будет достигать минус 9-11 градусов Цельсия, но из-за ветра ощущаться будет как минус 20 градусов.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец ожидает, что во вторник, 17 февраля, погода улучшится. Облака немного рассеются, но столбики термометров покажут минус 12-15 градусов. Ночь на 18 февраля станет самой холодной в месяце — температура воздуха опустится до минус 17-20 градусов Цельсия, предупредил синоптик. При этом осадков в этот период не ожидается.

Ранее жителей Москвы призвали массово пересесть на метро из-за непогоды. В столичном дептрансе предупредили, что в городе прогнозируются снегопад и гололедица, которые могут затруднить движение на автомобилях и увеличить время в пути.