Москвичей призвали массово пересесть на метро

Дептранс: Москвичам стоит пересесть на метро 16 февраля из-за непогоды

В понедельник, 16 февраля, москвичам стоит массово отказаться от поездок на авто и пересесть на метро из-за непогоды. Сделать это жителей столицы призвала пресс-служба столичного дептранса в Telegram.

В ведомстве предупредили, что в городе прогнозируются снегопад и гололедица, которые могут затруднить движение и увеличить время в пути. В связи с этим быстрее всего по городу удастся добраться на метро, отметили в дептрансе. «Если вы планируете ехать на машине, то заложите дополнительное время, держите большую дистанцию и избегайте резких маневров», — порекомендовали в ведомстве.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей об аномальном снегопаде, который принесет балканский циклон. По информации синоптика, он продлится с утра и до ночи понедельника.