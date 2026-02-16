Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
09:02, 16 февраля 2026Авто

Москвичей призвали массово пересесть на метро

Дептранс: Москвичам стоит пересесть на метро 16 февраля из-за непогоды
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В понедельник, 16 февраля, москвичам стоит массово отказаться от поездок на авто и пересесть на метро из-за непогоды. Сделать это жителей столицы призвала пресс-служба столичного дептранса в Telegram.

В ведомстве предупредили, что в городе прогнозируются снегопад и гололедица, которые могут затруднить движение и увеличить время в пути. В связи с этим быстрее всего по городу удастся добраться на метро, отметили в дептрансе. «Если вы планируете ехать на машине, то заложите дополнительное время, держите большую дистанцию и избегайте резких маневров», — порекомендовали в ведомстве.

Накануне ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил москвичей об аномальном снегопаде, который принесет балканский циклон. По информации синоптика, он продлится с утра и до ночи понедельника.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский губернатор заявил о самой массированной и мощной атаке ВСУ с начала СВО

    Переговоры по Украине вошли в режим тишины. Что это значит

    По кошелькам россиян нанесут новый удар

    В России чиновники отказались признать полученное бойцом СВО в бою увечье и поплатились

    В России резко вырос спрос на гири

    Спор о сделанных ноготочках довел до уголовного дела

    Названа неочевидная причина ссор в отношениях

    Саночник рассказал об изменении отношения к россиянам на Олимпиаде

    Антикоррупционные органы Украины разоблачили новую схему в деле «кошелька» Зеленского

    На Западе запаниковали из-за слов премьер-министра Дании об ударах по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok