Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:11, 15 февраля 2026Экономика

Центральную Россию накроют снегопады

Синоптик Тишковец: Центральную Россию накроют балканские циклоны со снегопадом
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Сергей Красноухов / РИА Новости

Балканские циклоны принесут в Центральную Россию и Черноземье от одной до двух месячных норм снега. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, оттепель и дожди заметно снизили количество снежного покрова в Москве и других городах Центральной части России. Однако с внезапно ударившими морозами таяние прекратилось. Эксперт предсказал, что в ночь на понедельник, 16 февраля, сильнейший снегопад накроет Брянскую, Орловскую и Курскую области, а в Белгородской и Воронежской областях осадки пройдут в виде теплых дождей.

Под утро осадки будут заметны в Центральной части России и Черноземье — самые сильные накроют Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Рязанскую, Тульскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также республики Мордовию и Удмуртию. За сутки местами выпадет до 20-30 миллиметров осадков, или более трех четвертей от месячной нормы.

Аномальный снегопад — до 75 процентов месячной нормы — зацепит юг и восток Подмосковья. По Москве спирали снеговых туч пройдут по касательной — утром понедельника начнется снег, но к ночи снегопады прекратятся. «Из-за холодного ветра по ощущениям будет казаться, что на улице стоит 20-градусный мороз», — подчеркнул Тишковец.

«Таким образом, за предстоящую рабочую неделю в отдельных районах Центральной России в осадкомеры попадет до 30-40 миллиметров, что равнозначно месячному объему небесной влаги», — заявил Евгений Тишковец. По его словам, для наземного, авиатранспорта и коммунальных служб неделя будет сложной.

15 февраля в Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до минус 23,6 градуса по Цельсию. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, это самая низкая температура с начала зимы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине при попытке бегства из страны задержали бывшего министра энергетики

    Приехавшие в Россию мигранты массово завалили экзамен по русскому языку

    В России наметилась крупная проблема

    При пожаре на российской нефтяной скважине пострадали четыре человека

    Президент Польши раскрыл стремление страны к ядерному оружию

    Пытавшийся сбежать за границу бывший министр энергетики Украины получит обвинение

    Раскрыты данные о пострадавших в столкновении автомобиля с грузовым вагоном в Подмосковье

    В Мурманской области образовались огромные пробки

    Глыба льда упала на голову девушке в Подмосковье

    Женщина уволилась из крупной компании и стала кормить рыб на необитаемом острове

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok