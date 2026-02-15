Центральную Россию накроют снегопады

Синоптик Тишковец: Центральную Россию накроют балканские циклоны со снегопадом

Балканские циклоны принесут в Центральную Россию и Черноземье от одной до двух месячных норм снега. Об этом в Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, оттепель и дожди заметно снизили количество снежного покрова в Москве и других городах Центральной части России. Однако с внезапно ударившими морозами таяние прекратилось. Эксперт предсказал, что в ночь на понедельник, 16 февраля, сильнейший снегопад накроет Брянскую, Орловскую и Курскую области, а в Белгородской и Воронежской областях осадки пройдут в виде теплых дождей.

Под утро осадки будут заметны в Центральной части России и Черноземье — самые сильные накроют Липецкую, Тамбовскую, Пензенскую, Рязанскую, Тульскую, Владимирскую, Нижегородскую области, а также республики Мордовию и Удмуртию. За сутки местами выпадет до 20-30 миллиметров осадков, или более трех четвертей от месячной нормы.

Аномальный снегопад — до 75 процентов месячной нормы — зацепит юг и восток Подмосковья. По Москве спирали снеговых туч пройдут по касательной — утром понедельника начнется снег, но к ночи снегопады прекратятся. «Из-за холодного ветра по ощущениям будет казаться, что на улице стоит 20-градусный мороз», — подчеркнул Тишковец.

«Таким образом, за предстоящую рабочую неделю в отдельных районах Центральной России в осадкомеры попадет до 30-40 миллиметров, что равнозначно месячному объему небесной влаги», — заявил Евгений Тишковец. По его словам, для наземного, авиатранспорта и коммунальных служб неделя будет сложной.

15 февраля в Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до минус 23,6 градуса по Цельсию. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, это самая низкая температура с начала зимы.