Экономика
10:27, 15 февраля 2026Экономика

В Санкт-Петербурге зафиксировали самую низкую с начала зимы температуру

Юлия Юткина
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

В Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до минус 23,6 градуса по Цельсию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, это самая низкая температура с начала зимы. Подобную в городе последний раз фиксировали 4 января 2024 года.

Тем не менее аномально морозный период не будет продолжительным. 16 февраля, в понедельник, уже станет теплее. Ночью ожидается минус 15-17 градусов, днем — минус 8-10.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании.17 и 18 февраля метеорологи ждут пикового похолодания, когда температура упадет до минус 16-18 градусов.

