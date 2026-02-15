В Санкт-Петербурге зафиксировали самую низкую с начала зимы температуру

Синоптик Леус: В Петербурге температура аномально опустится до минус 23,6

В Санкт-Петербурге температура воздуха опустится до минус 23,6 градуса по Цельсию. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам синоптика, это самая низкая температура с начала зимы. Подобную в городе последний раз фиксировали 4 января 2024 года.

Тем не менее аномально морозный период не будет продолжительным. 16 февраля, в понедельник, уже станет теплее. Ночью ожидается минус 15-17 градусов, днем — минус 8-10.

Ранее москвичей предупредили о резком похолодании.17 и 18 февраля метеорологи ждут пикового похолодания, когда температура упадет до минус 16-18 градусов.