Экономика
10:27, 14 февраля 2026Экономика

Москвичей предупредили о резком похолодании

Синоптик Леус: Москвичей 15 февраля ожидает возвращение 10-градусного мороза
Кирилл Луцюк

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

В ночь с субботы на воскресенье, 14 на 15 февраля, температура воздуха в Москве резко упадет. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Его процитировало РИА Новости.

По его словам, холодный атмосферный фронт уже в середине ночи снизит столбик термометра до минусовых значений. К утру воскресенья в столице России похолодает до минус 8 и даже минус 10 градусов. Кроме того, горожан ждут кратковременный снег и сильный гололед.

По прогнозам, 14 и 15 февраля, в Москве подскочит атмосферное давление. Кроме того, 17 и 18 февраля, метеорологи ждут пикового похолодания, когда температура упадет до минус 16-18 градусов.

Что касается выходных, приуроченных ко Дню защитника Отечества, то в Москве они будут пасмурными и без осадков. К 21 февраля ожидается сильный снегопад.

Синоптики также предсказывают, что последние дни зимы окажутся мягкими в центральных регионах России.

