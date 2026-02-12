Россиянам рассказали о погоде в конце февраля

Синоптик Тишковец: Центральную Россию ждет мягкий финал зимы

Жителей центральных регионов России ждет мягкий финал зимы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, холодный период февраля подходит к концу. На сегодняшний день европейская территория страны остается в зоне влияния ложбины атлантического циклона со снеговыми тучами над Центральной Россией, Верхневолжьем и Вологодчиной. В то же время юг и юго-восток региона испытывает воздействие азиатского антициклона. Вскоре воздушные массы начнут перемещаться на восток, благодаря чему, как полагает Тишковец, температура в средних широтах не только вернется к климатической норме, но и обгонит ее, обновив некоторые показатели 30-летней давности.

В Москве в ночь на четверг, 12 февраля, минимальный показатель на базовой столичной метеостанции ВДНХ составил минус 5,5 градуса. При этом норма на середину февраля составляет минус 11,1 градуса, отметил метеоролог, а прошлой ночью температура держалась на отметке в минус 14 градусов. В Подмосковье было зафиксировано от минус 5 до минус 10 градусов. В течение дня столбики термометров могут подняться до минус 3-нуля, за сутки выпадет до пяти миллиметров осадков.

В конце недели москвичам стоит приготовиться к ледяному дождю. Наступившая в столице оттепель долго не продлится — новый виток похолодания москвичи застанут в воскресенье, 15-го числа.