Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:09, 12 февраля 2026Экономика

Россиянам рассказали о погоде в конце февраля

Синоптик Тишковец: Центральную Россию ждет мягкий финал зимы
Виктория Клабукова

Фото: Алексей Мальгавко / Коммерсантъ

Жителей центральных регионов России ждет мягкий финал зимы. Об этом в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, холодный период февраля подходит к концу. На сегодняшний день европейская территория страны остается в зоне влияния ложбины атлантического циклона со снеговыми тучами над Центральной Россией, Верхневолжьем и Вологодчиной. В то же время юг и юго-восток региона испытывает воздействие азиатского антициклона. Вскоре воздушные массы начнут перемещаться на восток, благодаря чему, как полагает Тишковец, температура в средних широтах не только вернется к климатической норме, но и обгонит ее, обновив некоторые показатели 30-летней давности.

В Москве в ночь на четверг, 12 февраля, минимальный показатель на базовой столичной метеостанции ВДНХ составил минус 5,5 градуса. При этом норма на середину февраля составляет минус 11,1 градуса, отметил метеоролог, а прошлой ночью температура держалась на отметке в минус 14 градусов. В Подмосковье было зафиксировано от минус 5 до минус 10 градусов. В течение дня столбики термометров могут подняться до минус 3-нуля, за сутки выпадет до пяти миллиметров осадков.

В конце недели москвичам стоит приготовиться к ледяному дождю. Наступившая в столице оттепель долго не продлится — новый виток похолодания москвичи застанут в воскресенье, 15-го числа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о появлении в зоне СВО мощнейшей замены «Солнцепека»

    К Земле летит гигантский астероид. Что о нем известно

    «Я бы хотел, чтобы 2022 год был мирным, но я люблю правду». Как предсказания Жириновского сбылись и не сбылись

    Предсказан ответ России на размещение американских ракет в Германии

    Названо допустимое количество блинов в сутки

    Безрукову задали вопрос о назначении в Школу-студию МХАТ

    В России оценили риск эскалации после угрозы генсека НАТО из-за Сувалкского коридора

    Стало известно о смерти пережившей оккупацию Суджи россиянки от рака

    Россиян призвали не увлекаться блинами

    Российская школьница сбежала с застолья и пропала

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok