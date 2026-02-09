Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

Синоптик Ильин: Ледяной дождь пройдет в Москве в конце недели

На этой неделе на смену антициклону в столицу придет циклон с Атлантики. Какой будет погода в ближайшие дни, телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До среды, 11 февраля, в Москве еще сохранятся морозы: столбики термометров ночью будут держаться в пределах минус 10-15 градусов, а днем покажут около минус 8-13 градусов. Погода начнет меняться в четверг, 12-го числа. Тогда ночная температура повысится до минус 4-9 градусов, а днем воздух прогреется до нуля. В пятницу температура может подняться даже выше нулевой отметки. Тогда же начнет снижаться давление. В последний рабочий день показатель составит 736–738 миллиметров ртутного столба.

Вместе с потеплением вернутся и осадки. В четверг, по прогнозам метеоролога, ожидается снег, а к концу недели не исключен и ледяной дождь.

Новый виток похолодания москвичи застанут в воскресенье, 15-го числа. После недолгой оттепели температура вновь упадет до минус 5 градусов и ниже. Следующее потепление Ильин обещает в третьей декаде месяца. Март тем не менее не порадует столичных жителей теплом.

Следующая неделя, на которую придется Масленица, будет зимней, со снегом и умеренными морозами.