Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:08, 9 февраля 2026Экономика

Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

Синоптик Ильин: Ледяной дождь пройдет в Москве в конце недели
Виктория Клабукова

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

На этой неделе на смену антициклону в столицу придет циклон с Атлантики. Какой будет погода в ближайшие дни, телеканалу «Москва 24» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

До среды, 11 февраля, в Москве еще сохранятся морозы: столбики термометров ночью будут держаться в пределах минус 10-15 градусов, а днем покажут около минус 8-13 градусов. Погода начнет меняться в четверг, 12-го числа. Тогда ночная температура повысится до минус 4-9 градусов, а днем воздух прогреется до нуля. В пятницу температура может подняться даже выше нулевой отметки. Тогда же начнет снижаться давление. В последний рабочий день показатель составит 736–738 миллиметров ртутного столба.

Вместе с потеплением вернутся и осадки. В четверг, по прогнозам метеоролога, ожидается снег, а к концу недели не исключен и ледяной дождь.

Новый виток похолодания москвичи застанут в воскресенье, 15-го числа. После недолгой оттепели температура вновь упадет до минус 5 градусов и ниже. Следующее потепление Ильин обещает в третьей декаде месяца. Март тем не менее не порадует столичных жителей теплом.

Следующая неделя, на которую придется Масленица, будет зимней, со снегом и умеренными морозами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Компании Индии стали отказываться от российской нефти. Как это скажется на экономике России и какие партнеры остались у Москвы?

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    Россия и Украина могут заключить мир уже в марте. Но есть две преграды

    Москвичам спрогнозировали ледяной дождь

    Бывший принц Эндрю предоставил финансисту-педофилу Эпштейну конфиденциальную информацию

    Названы долгосрочные последствия отказа от алкоголя

    Россиянам раскрыли способ выгодно купить жилье без ипотеки

    Врач назвал неочевидную причину импотенции у россиян до 45 лет

    Прилетевшая на Олимпиаду на частном джете конькобежка выиграла золото

    Принтеры перестали работать с Windows

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok