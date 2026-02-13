Москвичей предупредили о резких скачках давления

Синоптик Шувалов: В выходные в Москве резко повысится атмосферное давление

В предстоящие выходные, 14 и 15 февраля, в Москве резко повысится атмосферное давление. О скачках этого показателя предупредил жителей столицы руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1».

По словам синоптика, стремительно расти давление начнет уже в субботу, 14 февраля. «Сегодня и завтра днем ожидается положительная температура, однако радоваться москвичам придется недолго, потому что в ночь на воскресенье начнется стремительное похолодание», — заявил Шувалов.

К морозам добавятся скачки атмосферного давления и сильный северо-западный ветер. Во вторник и среду, 17 и 18 февраля, случится пик похолодания — температура воздуха опустится до минус 16-18 градусов Цельсия.

Ранее Шувалов спрогнозировал, что на 23 февраля в Москву придет пасмурная, но теплая и сухая погода.