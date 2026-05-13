Путин поговорил с лидером нейтральной постсоветской страны

Путин поговорил с президентом Туркменистана Бердымухамедовым по телефону

Российский президент Владимир Путин поговорил по телефону с лидером нейтральной постсоветской страны Гурбангулы Бердымухамедовым. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

«Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления российско-туркменистанского стратегического партнерства и сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях», — сказано в публикации.

В ходе разговора также подчеркнули важность заседания Совета глав государств СНГ под председательством Туркменистана, которое состоится в октябре.

Ранее Путин заявил о развитии стратегического партнерства с Туркменистаном.