Путин заявил о развитии стратегического партнерства с одной из постсоветских стран

Путин: Углубленное стратегическое партнерство России и Туркмении продолжится

Углубленное стратегическое партнерство России и Туркмении продолжится. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в поздравлении своему туркменскому коллеге Сердару Бердымухамедову с праздником Навруз, передает ТАСС.

«Я уверен, что углубленное стратегическое сотрудничество между Россией и Туркменистаном будет и впредь успешно развиваться во всех направлениях во имя интересов дружественных народов, безопасности и стабильности в Прикаспийском регионе и в Центральной Азии», — подчеркнул президент России.