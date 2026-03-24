Путин обсудил Украину и Ближний Восток с президентом постсоветской страны

Путин созвонился с президентом Узбекистана Мирзиеевым

Президент России Владимир Путин созвонился со своим коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Стороны обсудили Украину, Ближний Восток и атомную энергетику, собщается на сайте Кремля.

«Проведен также обстоятельный обмен мнениями по актуальным международным проблемам, включая конфликт на Ближнем Востоке и ситуацию вокруг Украины», — подчеркивается в пресс-релизе.

Стороны обсудили также строительство атомной электростанции (АЭС) российского дизайна на территории республики.

Ранее Шавкат Мирзиеев принял участие заседании Совета мира главы Белого дома Дональда Трампа. Помимо него, постсоветский регион представляли президенты Казахстана, Азербайджана, а также премьер-министр Армении.

