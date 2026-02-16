Реклама

08:54, 16 февраля 2026Бывший СССР

Лидер постсоветской страны примет участие в первом заседании Совета мира Трампа

Президент Узбекистана Мирзиеев примет участие в заседании Совета мира Трампа
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев примет участие в заседании Совета мира главы Белого дома Дональда Трампа, которое состоится в четверг, 19 февраля. Об этом в Telegram сообщил телеканал O'zbekiston 24.

«Шавкат Мирзиеев поедет в Вашингтон и встретится с Дональдом Трампом», — говорится в сообщении.

В конце января Мирзиеев подписал устав Совета мира. Помимо него на церемонии учреждения организации присутствовали еще три постсоветских лидера: президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не планирует принимать участие в первом заседании Совета мира. При этом он подчеркнул, что тема возможного участия России в Совете мира продолжает прорабатываться в Министерстве иностранных дел.

