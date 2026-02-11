В Кремле раскрыли планы по участию в первом заседании Совета мира

Песков исключил присутствие Кремля на первом заседании Совета мира

В Кремле не планируют присутствовать на первом заседании созданного президентом США Дональдом Трампом Совета мира по Газе. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает RTVI.

«От Кремля никто не планирует», — заявил Песков, отвечая на вопрос об участии российских представителей в инициированном Дональдом Трампом коллегиальном органе.

При этом он отметил, что тема возможного участия России в Совете мира в целом продолжает прорабатываться в Министерстве иностранных дел.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что Россия ждет от Совета мира детального рассмотрения причин палестино-израильского конфликта.

США планируют провести встречу лидеров Совета мира по сектору Газа 19 февраля в Вашингтоне. Встреча может состояться в Институте мира США (USIP), который был переименован в честь американского президента Дональда Трампа.