Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:53, 7 февраля 2026Мир

Названа дата встречи лидеров Совета мира по сектору Газа

Axios: США планируют провести встречу Совета мира по сектору Газа 19 февраля
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Mahmoud Issa / Reuters

Соединенные Штаты Америки (США) планируют провести встречу лидеров Совета мира по сектору Газа 19 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации портала, встреча может состояться в институте мира США (USIP), который был переименован в честь американского президента Дональда Трампа.

За день до встречи между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху состоятся переговоры.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время учреждения Совета мира пожелал Дональду Трампу успехов в политике «здравого смысла». Трамп же поблагодарил казахстанского коллегу за поддержку в создании организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Москва и Киев обменялись ночными ударами. ВСУ атаковали химзавод, над Украиной поднялись стратегические ракетоносцы

    Раскрыты причины сурового наказания Нурлана Сабурова

    В Госдуме считают возможным доллар по 40 рублей. Что будет с экономикой России, если это произойдет

    Тактика медийных атак на Россию теперь используется и против США

    Шансы комика Сабурова отменить 50-летний запрет на въезд в Россию оценили

    Крылатые ракеты заметили на юге Украины

    Названа причина смерти солдат ВСУ на купянском направлении

    Россиянам объяснили причины отказа банков в возврате вкладов

    Сырский заявил об особой угрозе в зоне спецоперации для ВСУ

    Раскрыта опасность десертов с алкоголем для нескольких категорий граждан

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok