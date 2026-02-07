Названа дата встречи лидеров Совета мира по сектору Газа

Axios: США планируют провести встречу Совета мира по сектору Газа 19 февраля

Соединенные Штаты Америки (США) планируют провести встречу лидеров Совета мира по сектору Газа 19 февраля в Вашингтоне. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

По информации портала, встреча может состояться в институте мира США (USIP), который был переименован в честь американского президента Дональда Трампа.

За день до встречи между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху состоятся переговоры.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время учреждения Совета мира пожелал Дональду Трампу успехов в политике «здравого смысла». Трамп же поблагодарил казахстанского коллегу за поддержку в создании организации.