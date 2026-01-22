У Токаева раскрыли подробности его разговора с Трампом во время учреждения Совета мира

Токаев во время учреждения Совета мира пожелал Трампу успехов в политике

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время учреждения Совета мира пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу успехов в политике «здравого смысла». Об этом сообщил пресс-секретарь казахстанского лидера Руслан Желдибай в своем Telegram-канале.

«Токаев пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла"», — написал представитель Акорды.

Кроме того, пресс-секретарь Токаева рассказал, что казахстанский президент обратил внимание Трампа на то, что в распространенном на Всемирном экономическом форуме в Давосе официальном документе «365 побед Президента Дональда Трампа в течение 365 дней» 177-ой победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям. Они ставят целью нормализацию отношений с Израилем.

Трамп же, отмечает Желдибай, поблагодарил Токаева за поддержку в создании Совета мира.

22 января в Давосе Токаев, а также президенты Азербайджана — Ильхам Алиев, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали устав Совета мира, созданного по инициативе американского лидера Дональда Трампа. В числе других учредителей организации оказались Бахрейн, Марокко, Аргентина, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ и Монголия.