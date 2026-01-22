Реклама

13:42, 22 января 2026Мир

Трамп подписал устав «Совета мира»

Трамп и представители стран-участниц подписали устав «Совета мира»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетВсемирный экономический форум в Давосе

Фото: Denis Balibouse / Reuters

Президент США Дональд Трамп и представители стран-участниц «Совета мира» подписали устав организации. Трансляцию церемонии, которая проходит на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе, ведет Белый дом.

«Поздравляю, президент Трамп. Устав официально вступил в силу и с этого момента "Совет мира" является официально учрежденной международной организацией», — заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт после того, как документ был подписан Трампом.

Ранее президент США заявил, что созданный им «Совет мира» будет работать в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций (ООН) и многими государствами мира. По его словам, «Совет» имеет шансы стать одной из важнейших когда-либо созданных организаций.

Трамп также сообщил, что станет председателем созданного им «Совета мира».

