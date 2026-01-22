Президент США Трамп заявил о сотрудничестве нового «Совета мира» с ООН

Президент США Дональд Трамп заявил, что новый «Совет мира» будет работать в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций и многими государствами мира. С таким заявлением он выступил на церемонии учреждения совета в швейцарском Давосе. Его выступление транслируется на YouTube-канале Белого дома.

«Сегодня захватывающий день, которого мы давно ждали… Мы будем работать и со многими другими, включая ООН», — сказал Трамп. Он поблагодарил страны, принявшие приглашение участвовать в инициативе, отметив их высокую заинтересованность.

По словам политика, «Совет мира» имеет шансы стать одной из важнейших когда-либо созданных организаций.

Ранее Трамп заявил, что станет председателем созданного им «Совета мира» для курирования плана по Газе.