Трамп раскрыл свою роль в «Совете мира»

Трамп заявил, что станет председателем «Совета мира» по Газе

Президент США Дональд Трамп заявил, что станет председателем созданного им «Совета мира» для курирования плана по Газе. С таким заявлением он выступил на церемонии учреждения совета в швейцарском Давосе, трансляция ведется на YouTube-канале Белого дома.

«Для меня большая честь стать его председателем», — сказал политик.

Ранее Трамп заявил, что новый «Совет мира» будет работать в тесном взаимодействии с Организацией Объединенных Наций и многими государствами мира. По словам американского лидера, «Совет мира» имеет шансы стать одной из важнейших когда-либо созданных организаций.

До этого сообщалось, что большинство европейских стран опасаются ослабления ООН в качестве форума для разрешения глобальных кризисных ситуаций из-за создания «Совета мира». У Евросоюза также вызывает опасения приглашение в совет президента России Владимира Путина.