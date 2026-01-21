Реклама

09:13, 21 января 2026

Страны ЕС отклонили предложение Трампа войти в состав «Совета мира»

Варвара Кошечкина
Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Многие страны-члены Евросоюза (ЕС) откажутся войти в состав продвигаемого США «Совета мира» по управлению сектором Газа. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

«Большинство стран ЕС отклонили эти приглашения», – говорится в сообщении.

По данным издания, большинство европейских стран опасаются, что «Совет мира», предложенный США, может ослабить роль ООН в качестве форма для разрешения глобальных кризисных ситуаций. Собеседник издания также отметил, что у Евросоюза также вызывает опасения приглашение в совет президента России Владимира Путина.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер отклонит предложение США войти в состав «Совета мира». Уточняется, что решение британского политика отказаться от участия в совете объясняется двумя причинами: необходимостью заплатить один миллиард долларов в виде средств налогоплательщиков и приглашением в совет представителей России.

