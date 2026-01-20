Реклама

Стармер откажется от участия в «Совете мира»

FT: Стармер откажется от участия в продвигаемом США «Совете мира»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Jordan Pettitt / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер откажется войти в состав продвигаемого США «Совета мира» по управлению сектором Газа, сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на неназванного британского чиновника.

По словам собеседника издания, это объясняется двумя факторами: необходимостью заплатить один миллиард долларов в виде средств налогоплательщиков и приглашением в совет представителей России.

«Я не думаю, что люди подпишутся на это», — отметил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился на участие страны в «Совете мира». Соответствующий документ был подписан в соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.

