Выбор Трампом союзников по «Совету мира» объяснили

Политолог Калачев: Трамп выбирает в «Совет мира» идеологически близких лидеров

Президент США Дональд Трамп выбирает потенциальных членов «Совета мира», исходя из устойчивости позиций лидеров стран и их идеологической близости американскому лидеру, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Трамп пытается собрать тех, с кем можно решать дела. Делать бизнес и управлять миром. А приглашает он, как мы видим, тех лидеров, в устойчивости чьих позиций он уверен, а также тех, кто близок ему идеологически. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может и проиграть выборы в этом году, поэтому Трамп должен показать ему свою поддержку. Вероятно, это одна из составных частей предвыборной кампании венгерского лидера, — сказал Калачев. — С главами России и Белоруссии, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, понятно, что они всерьез и надолго. Приглашение в "Совет" — признание роли каждого».

Трампу, как заметил Калачев, импонируют лидеры, способные принимать решения самостоятельно и не оглядываясь ни на кого. По оценке политолога, президент США создает не просто Совет по сектору Газа, но определенный закрытый бизнес-клуб, где привилегии определяются весом каждого отдельного игрока и его участием.

«Таким образом Трамп хочет стать как бы председателем земного шара. А все остальные — вице-председатели, со своими регионами влияния», — объяснил политолог.

Ранее сообщалось, что среди приглашенных США стран фигурируют Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Великобритания, Израиль, Саудовская Аравия и страны Европейского союза (ЕС) и Украина. Также в списке присутствует Европейская комиссия (ЕК).