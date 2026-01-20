Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:57, 20 января 2026МирЭксклюзив

Выбор Трампом союзников по «Совету мира» объяснили

Политолог Калачев: Трамп выбирает в «Совет мира» идеологически близких лидеров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп выбирает потенциальных членов «Совета мира», исходя из устойчивости позиций лидеров стран и их идеологической близости американскому лидеру, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Константин Калачев.

«Трамп пытается собрать тех, с кем можно решать дела. Делать бизнес и управлять миром. А приглашает он, как мы видим, тех лидеров, в устойчивости чьих позиций он уверен, а также тех, кто близок ему идеологически. Например, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может и проиграть выборы в этом году, поэтому Трамп должен показать ему свою поддержку. Вероятно, это одна из составных частей предвыборной кампании венгерского лидера, — сказал Калачев. — С главами России и Белоруссии, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, понятно, что они всерьез и надолго. Приглашение в "Совет" — признание роли каждого».

Трампу, как заметил Калачев, импонируют лидеры, способные принимать решения самостоятельно и не оглядываясь ни на кого. По оценке политолога, президент США создает не просто Совет по сектору Газа, но определенный закрытый бизнес-клуб, где привилегии определяются весом каждого отдельного игрока и его участием.

«Таким образом Трамп хочет стать как бы председателем земного шара. А все остальные — вице-председатели, со своими регионами влияния», — объяснил политолог.

Ранее сообщалось, что среди приглашенных США стран фигурируют Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Великобритания, Израиль, Саудовская Аравия и страны Европейского союза (ЕС) и Украина. Также в списке присутствует Европейская комиссия (ЕК).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В СПЧ прокомментировали резонансное убийство в Электростали

    «Под очень большим вопросом». Что теперь будет с миллиардами долларов, которые Россия дала режиму Мадуро

    Ошибки в документах могут «украсть» часть пенсии. Что надо проверить в своей трудовой

    Максим Галкин показал новую внешность

    Тарелку с цветком с чердака оценили в два миллиона рублей

    Иммунолог оценил важность ношения шапки зимой

    Стала известна цена шпагата Волочковой

    Минобороны сообщило об уничтожении танка Leopard в зоне СВО

    Суд определился с продлением ареста замминистру обороны Тимуру Иванову

    Лавров рассказал о сожалениях многих западных политиков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok