Опубликован список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников

Bloomberg: Раскрыты 50 участников, приглашенных в «Совет мира» Трампа

Раскрыты 50 участников, которые были приглашены президентом США Дональдом Трампом в «Совет мира» по постконфликтному урегулированию в Газе. Соответствующий список опубликовало издание Bloomberg.

Среди приглашенных стран фигурируют Россия, Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Китай, Великобритания, Израиль, Саудовская Аравия, а также страны ЕС и Украина. Также в списке присутствует Европейская комиссия (ЕК).

При этом издание отмечает, что список не является исчерпывающим, а некоторые страны еще официально не подтверидили получения приглашений в «Совет мира».

Ранее американская газета The Financial Times со ссылкой на осведомленный источник писала, что Белый дом может рассматривать «Совет мира» в качестве замены ООН. Издание уточнило, что Вашингтон может расширить мандат совета, включив в сферу его деятельности не только Газу, но и Украину и Венесуэлу.