Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:46, 20 января 2026Бывший СССР

Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» Трампа

Лукашенко заявил о готовности Белоруссии стать учредителем «Совета мира» Трампа
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Alexander Kazakov / Pool / Reuters

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к предложенному американским лидером Дональдом Трампом «Совету мира». Об этом пишет БелТА.

«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета», — заявил Лукашенко.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты задумались о создании Совета мира как замены ООН. Отмечалось, что это будет «своего рода параллельным неофициальным органом для урегулирования конфликтов за пределами Газы».

20 января издание Bloomberg опубликовало список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников. В их числе были Россия, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» Трампа

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Раскрыта самая популярная мужская фраза при расставании с партнершей

    Скачок спроса на новостройки объяснили

    Производитель премиальных машин отчитался о рекордных продажах

    Названо главное условие счастья

    Экс-ассистентка Бекхэма поддержала его сына после скандальных высказываний о родителях

    На Западе ответили на вопрос о способности российских «Гераней-5» прорвать евроПВО

    Женщина сняла номер в отеле Финляндии и стала жертвой расправы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok