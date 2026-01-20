Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к «Совету мира» Трампа

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал документ о присоединении Белоруссии к предложенному американским лидером Дональдом Трампом «Совету мира». Об этом пишет БелТА.
«Я подписал соответствующее обращение в США, что мы готовы принять их предложение, стать учредителями этого Совета», — заявил Лукашенко.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты задумались о создании Совета мира как замены ООН. Отмечалось, что это будет «своего рода параллельным неофициальным органом для урегулирования конфликтов за пределами Газы».
20 января издание Bloomberg опубликовало список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников. В их числе были Россия, Белоруссия, Казахстан и Узбекистан.