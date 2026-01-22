Четыре постсоветских лидера подписали устав Совета мира Трампа

Алиев, Пашинян, Мирзиеев и Токаев подписали устав Совета мира Трампа

Президенты Азербайджана — Ильхам Алиев, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев, Казахстана — Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали устав Совета мира, созданного по инициативе американского лидера Дональда Трампа. Трансляция церемонии ведется на YouTube-канале Белого дома.

В ходе церемонии представители стран-учредителей по двое выходили к президенту США, чтобы подписать устав организации.

В ходе подписания президент Казахстана дольше остальных общался с Трампом, после чего тот похлопал его по спине. Этот жест он повторял и с другими главами государств, включая Пашиняна и Мирзиеева.

Ранее устав Совета мира подписал и сам президент США. В числе учредителей организации оказались Бахрейн, Марокко, Аргентина, Армения, Азербайджан, Болгария, Венгрия, Индонезия, Иордания, Казахстан, Косово, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудовская Аравия, Турция, ОАЭ, Узбекистан и Монголия.