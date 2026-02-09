Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:44, 9 февраля 2026Мир

Лавров рассказал об ожиданиях России от Совета мира Трампа

Лавров: Совет мира должен рассмотреть глубинные причины конфликта в Газе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dawoud Abu Alkas / Reuters

Хотелось бы, чтобы Совет мира по Газе занялся детальным рассмотрением причин палестино-израильского конфликта. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на XV Ближневосточной конференции Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Мне бы очень хотелось, чтобы вот этот коллегиальный орган, который был создан по инициативе президента [США Дональда] Трампа, чтобы он действительно рассматривал глубинные причины конфликта», — сказал глава МИД.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты Америки (США) планируют провести встречу лидеров Совета мира по сектору Газа 19 февраля в Вашингтоне. Встреча может состояться в институте мира США (USIP), который был переименован в честь американского президента Дональда Трампа.

За день до встречи между Трампом и израильским премьером Биньямином Нетаньяху состоятся переговоры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об ответе США на предложение Путина по замороженным средствам

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    В Москве продали самое дорогое машино-место

    Разозливший Трампа рэпер выступил на Супербоуле в дешевом наряде

    В Кремле ответили на вопрос о вывозе россиян с Кубы

    В России признали влияние санкций США на поставки нефти в Индию

    В Раде дали совет США для сдвигания переговоров по Украине с мертвой точки

    Россиянина лишили льготной ипотеки за сдачу жилья в аренду

    «Радиостанция Судного дня» передала неожиданное слово

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok