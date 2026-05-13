Внешний вид Деми Мур на Каннском фестивале сравнили со жвачкой в сети

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Manon Cruz / Reuters

Американская актриса и бывшая модель Деми Мур посетила Каннский фестиваль в ярком наряде и была раскритикована в сети за свой внешний вид. Кадры и обсуждения зрителей опубликованы на сайте Daily Mail.

63-летняя звезда фильма «Субстанция» вышла в свет в белом платье в цветной горох со сборками на юбке. Наряд дополняла сумка из аналогичного материала и белые туфли-лодочки. При этом актриса распустила длинные волосы и надела солнцезащитные очки с белой оправой.

Однако пользователи сети сравнили внешний вид Мур со жвачкой, раскритиковав детали ее образа. «Это платье, похожее на жевательную резинку, ужасно», «Эти слишком длинные, спутанные ведьминские волосы Деми нужно убрать», «Она выглядит как обертка от белого хлеба», «Кожа не была бы такой морщинистой и тонкой, как бумага, если бы не ее крайне низкий вес», «Эти наращенные волосы держатся изо всех сил», — возмутились читатели издания.

Ранее в мае 63-летнюю Деми Мур сравнили со скелетом из-за чрезмерной худобы на Каннском фестивале. Она продемонстрировала на камеру фигуру в облегающем платье люксового бренда Jacquemus, оформленном корсетом и бело-серебристыми пайетками.

