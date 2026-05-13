19:50, 13 мая 2026

Жители российского региона назвали самые «ностальгические» продукты детства

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Курганцы назвали продукты, которые вызывают у них ностальгию по детству. Материал с результатами исследования компании «Логика молока» и Аналитического центра НАФИ публикует портал Ura.ru.

В ходе опроса выяснилось, что самые приятные воспоминания из времен детства у жителей российского региона вызывают мороженое и молочная каша. 31 процент респондентов также проголосовали за глазированные сырки и йогурты. Еще 17 процентов жителей Курганской области отметили стакан теплого молока.

В то же время россияне признались, что молочные продукты занимают важное место в их рационе. Преимущественно участники опроса выбирают сметану, пастеризованное молоко, сливочное масло и кефир. При этом при покупке продуктов они в первую очередь обращают внимание на натуральный состав, вкус и пользу, а не на марку.

Ранее в мае в России создали омолаживающий сыр. Химики Уральского федерального университета (УрФУ) разрабатывали чеддер и сыр с белой плесенью с доказанным омолаживающим эффектом в течение четырех лет.

