Во Франции признали многомиллиардные потери из-за войны с Ираном

Министр Лексюр: Франция потратила из-за войны с Ираном 6 миллиардов евро

Война с Ираном привела к дополнительным расходам для французской экономики как минимум на 6 миллиардов евро. Об этом рассказал министр финансов Франции Ролан Лескюр в интервью Financial Times.

По его словам, основная часть дополнительных затрат связана с ростом процентных выплат по госдолгу. Они могут увеличиться на 4 миллиарда евро. Также Париж ожидает снижения налоговых поступлений на фоне замедления экономики.

Министр отметил, что страны G7 пока не обсуждали возможность экстренного выпуска стратегических нефтяных резервов для стабилизации энергетического рынка. Страны не готовы принимать такое решение.

