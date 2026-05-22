Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:36, 22 мая 2026Мир

Во Франции признали многомиллиардные потери из-за войны с Ираном

Министр Лексюр: Франция потратила из-за войны с Ираном 6 миллиардов евро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Война с Ираном привела к дополнительным расходам для французской экономики как минимум на 6 миллиардов евро. Об этом рассказал министр финансов Франции Ролан Лескюр в интервью Financial Times.

По его словам, основная часть дополнительных затрат связана с ростом процентных выплат по госдолгу. Они могут увеличиться на 4 миллиарда евро. Также Париж ожидает снижения налоговых поступлений на фоне замедления экономики.

Министр отметил, что страны G7 пока не обсуждали возможность экстренного выпуска стратегических нефтяных резервов для стабилизации энергетического рынка. Страны не готовы принимать такое решение.

Ранее сообщалось, что Украина чувствует себя обманутой, после того как в Евросоюзе заговорили о подготовке к переговорам с Россией. Такое мнение высказал лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Так он прокомментировал слова главы Евросовета Антониу Кошты об обсуждении с лидерами союза подготовки к переговорам с Москвой. Филиппо отметил, что многие политики ЕС подначивали Украину саботировать мирные соглашения, а сейчас решили вступить в диалог с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД прокомментировали признание Генштабом ВСУ удара по Старобельску

    Венгрия решила запретить некоторую продукцию из Украины

    Более миллиарда человек в мире оказались с психическими расстройствами

    Во Франции признали многомиллиардные потери из-за войны с Ираном

    Три европейские страны захотели усилить поддержку Украины

    Искавшая биолаборатории на Украине глава Нацразведки США объяснила свою отставку

    Еще один российский город получит звание «Населенный пункт воинской доблести»

    Европейская страна отказалась отправлять военных на Украину

    Рубио сделал неожиданное заявление об Украине

    Названа причина отставки главы Нацразведки США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok