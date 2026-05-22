Немецкий импортер Lada объявил о банкротстве

22:19, 22 мая 2026

Немецкий импортер автомобилей Lada объявил о банкротстве спустя 50 лет работы
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Немецкий импортер автомобилей Lada — компания Lada Deutschland GmbH — объявил о банкротстве. Об этом сообщает немецкий портал t-online.

«Поскольку компании не удалось найти нового инвестора, история российской марки на немецком рынке завершается спустя более 50 лет», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что сенаторы США инициировали тотальную блокировку импорта машин и запчастей из Китая. Законопроект подразумевает не только автомобильную продукцию, произведенную в Китае, но и машины, комплектующие и софт, созданные в сотрудничестве с китайскими предприятиями или в других странах, признанных враждебными.

