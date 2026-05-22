Немецкий импортер Lada объявил о банкротстве

Немецкий импортер автомобилей Lada объявил о банкротстве спустя 50 лет работы

Немецкий импортер автомобилей Lada — компания Lada Deutschland GmbH — объявил о банкротстве. Об этом сообщает немецкий портал t-online.

«Поскольку компании не удалось найти нового инвестора, история российской марки на немецком рынке завершается спустя более 50 лет», — говорится в сообщении.

