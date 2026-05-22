Политтехнолог Петров допустил удар «Орешником» по Киеву и ядерную атаку на Львов

ВС России могут нанести удар по Киеву или Львову в скором времени, для атак может быть использовано ядерное оружие. Такой прогноз сделал в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) украинский политтехнолог Владимир Петров.

«Для меня удар по Киеву ракетой "Орешник" или ядерный удар по Львову очевидны в ближайшие недели, а то и дни», — написал эксперт.

Ранее военный эксперт Александр Степанов рассказал об оружии, которое способно нейтрализовать всю военную инфраструктуру Европы. Он заявил, что на планете не остается участков, которые не могут стать потенциальной целью для межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса «Сармат». При этом «Орешник» позволяет наносить удары по целям на территории всей континентальной Европы.