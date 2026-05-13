15:54, 13 мая 2026

Названо оружие для нейтрализации всей военной инфраструктуры Европы

Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Пуск межконтинентальных баллистических ракет (МБР) комплекса «Сармат» и ракет средней дальности «Орешник» способен нейтрализовать всю военную инфраструктуру НАТО в Европе. Оружие для возможного уничтожения объектов Североатлантического альянса назвал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в беседе с ТАСС.

Он отметил, что на планете не остается участков, которые не могут стать потенциальной целью для «Сармата». При этом «Орешник», по словам Степанова, — это средство «сдерживания второго эшелона». Эта ракета позволяет наносить удары по целям на территории всей континентальной Европы.

«Этих ударных возможностей при комбинированном пуске достаточно для де-факто нейтрализации всей военной инфраструктуры НАТО на европейском театре военных действий», — сказал эксперт.

Ранее в мае президент России Владимир Путин заявил, что дальность ракеты комплекса «Сармат» может составить более 35 тысяч километров.

