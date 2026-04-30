17:36, 30 апреля 2026Авто

В США собрались полностью запретить китайские машины

Сенат США инициировал тотальную блокировку импорта машин и запчастей из Китая
Марина Аверкина

Фото: Billion Photos / shutterstock / Fotodom

Республиканец Берни Морено и демократ Элисса Слоткин вышли с законодательной инициативой, полностью запрещающей поставки в США автомобилей, автозапчастей и программного обеспечения китайского производства. Об этом сообщает NBCNews.com.

Законопроект подразумевает не только автомобильную продукцию, произведенную в Китае, но и машины, комплектующие и софт, созданный в сотрудничестве с китайскими предприятиями или в иных государствах, признанных враждебными в США. Морено пояснил, что инициатива исключает даже временный ввоз китайских машин. «Таким образом мы герметично закрываем американский рынок от китайской автомобильной промышленности», — заявил сенатор.

Ранее Министерство торговли выпустило административное постановление, ограничивающее ввоз такой продукции, однако Морено и Слоткин настаивают на том, чтобы ограничения получили законодательную поддержку. Эту позицию одобрили более 70 демократов из Палаты представителей, направившие Трампу письменный призыв полностью закрыть американский рынок для автопроизводителей из Китая. Причем все это произошло за несколько недель до запланированной на середину мая встречи американского президента с председателем КНР Си Цзиньпином.

Документ уже получил одобрение Объединенного профсоюза работников автомобильной промышленности и корпорации General Motors. Глава профсоюза Шон Фейн подчеркнул, что законопроект дополняет и усиливает существующие нормы, создавая «разумные барьеры против серьезной угрозы для национальной автоиндустрии».

Ранее глава Tesla Илон Маск принял неожиданное решение для увеличения продаж модели Cybertruck. Сведения о регистрации этих машин указывают на то, что более 18 процентов всех пикапов, реализованных в США в четвертом квартале 2025 года, приобрела корпорация SpaceX, подконтрольная бизнесмену.

