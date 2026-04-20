Илон Маск нашел необычный способ поднять продажи пикапа Tesla

Bloomberg: Глава Tesla Илон Маск сам у себя скупает пикапы Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск принял неожиданное решение для увеличения продаж модели Cybertruck. Сведения о регистрации этих машин указывают на то, что более 18 процентов всех пикапов, реализованных в США в четвертом квартале 2025 года, приобрела корпорация SpaceX, подконтрольная Маску, пишет Bloomberg.

Из 7071 реализованного за отчетный период электропикапа на долю SpaceX пришлось 1279 единиц Cybertruck. Еще 60 машин закупили другие структуры миллиардера. В сети распространились снимки и видеозаписи с длинными шеренгами незадействованных Cybertruck, припаркованных на территории SpaceX в штате Техас. Часть этих машин применяется в службе охраны.

Еще осенью прошлого года, когда подобная практика впервые привлекла внимание аналитиков, среди покупателей были замечены стартап в сфере искусственного интеллекта xAI и компания Boring Company. По данным агентства, сторонние организации предпринимателя направили на приобретение Cybertruck более ста миллионов долларов. Утверждается, что аналогичные закупки продолжились и в 2026 году. Так, январе было реализовано 158 пикапов, а в феврале — 67.

Агентство предполагает, что таким образом осуществляется замена в служебных автопарках машин с ДВС на электропикапы. Аналитики расценивают происходящее как способ для Tesla поддержать загрузку сборочного предприятия в ситуации, когда интерес со стороны частных клиентов стремительно падает.

В первом квартале текущего года потребительский спрос на Cybertruck сократился сразу на 45 процентов. Но даже при этом пикап от Tesla сохранил за собой первую строчку по количеству продаж внутри своего класса.

Премьера Cybertruck состоялась в конце 2023 года и сопровождалась большим резонансом. Тогда Маск заявлял, что к 2025 году объем производства достигнет 250 тысяч Cybertruck ежегодно. Он называл новинку лучшим творением Tesla за всю историю. Пикап оказался дороже обещанного: первые версии предлагались по цене более 100 тысяч долларов, тогда как в 2019 году стартовую стоимость анонсировали на уровне менее 40 тысяч.

