Глава российского региона попросил Путина поддержать его на выборах

22:16, 22 мая 2026Россия

Глава Тывы Ховалыг попросил Путина поддержать его на выборах главы региона
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: РИА Новости

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг попросил российского лидера Владимира Путина поддержать его намерение участвовать в выборах главы региона в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Если вы дадите добро на мое участие в выборах главы региона, мы с командой готовы продолжить эту работу для достижения поставленной вами цели», — заявил глава российского региона, отметив, что в поддержке жителей Тувы при положительном решении Путина он уверен.

Ранее Путин отменил встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Решение было принято по техническим причинам. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встречу перенесли.

