Глава российского региона попросил Путина поддержать его на выборах

Глава Тывы Ховалыг попросил Путина поддержать его на выборах главы региона

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг попросил российского лидера Владимира Путина поддержать его намерение участвовать в выборах главы региона в 2026 году. Об этом пишет РИА Новости.

«Если вы дадите добро на мое участие в выборах главы региона, мы с командой готовы продолжить эту работу для достижения поставленной вами цели», — заявил глава российского региона, отметив, что в поддержке жителей Тувы при положительном решении Путина он уверен.

Ранее Путин отменил встречу с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских. Решение было принято по техническим причинам. Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, встречу перенесли.