Пилот «Формулы-1» сбил сурка и попал в аварию

Пилот «Формулы-1» сбил сурка и врезался в стену на Гран-при Канады

Пилот «Формулы-1» Александр Албон сбил сурка и врезался в стену на Гран-при Канады. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Во время тренировочной сессии пилот команды Williams при выходе с седьмого поворота сбил выбежавшего на трассу сурка, после чего вылетел с трека и влетел в стену, разбив болид. Животное погибло, в то время как сам Албон не пострадал и сумел самостоятельно выбраться из машины.

Из-за инцидента тренировочная сессия была остановлена красными флагами на 20 минут. Лучшим по ее итогам стал итальянец Андрея Кими Антонелли, Албон занял 14-е место.

В середине марта Антонелли впервые в карьере выиграл на этапе Гран-при. Победной для него стала гонка в Китае.

