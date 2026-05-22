22:22, 22 мая 2026Мир

Трамп нашел замену Габбард

Трамп: Исполняющим обязанности главы Нацразведки станет ветеран ЦРУ Лукас
Марина Совина
Фото: Kent Nishimura / Reuters

Первый замдиректора Национальной разведки США Аарон Лукас станет исполняющим обязанности главы ведомства. Об этом рассказал президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Политик также отметил, что нынешняя глава Нацразведки Тулси Габбард покинет администрацию 30 июня. По его словам, она «проделала невероятную работу», администрации будет ее не хватать.

Ранее сообщалось, что у мужа Габбард диагностировали редкую форму рака костей. Она решила подать в отставку, пояснил Трамп.

Тулси Габбард возглавила Нацразведку в феврале 2025 года. Аарон Лукас стал первым замглавы Нацразведки в июле того же года. Ему — 55 лет. Более 20 лет проработал в ЦРУ.

Об отставке Габбард сообщил телеканал Fox News. По словам чиновницы, она приняла такое решение, чтобы поддержать супруга.

